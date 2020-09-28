Пациента в тяжелом состоянии доставили в Тверь на вертолете

Вертолет санавиации срочно вылетал в Бежецк Фото: областной Минздрав

28 сентября бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы Твери на вертолете МИ-8АМП АПК "Вектор" вылетала в Бежецк.

- Из первичного сосудистого отделения Бежецкой центральной районной больницы эвакуирован мужчина - житель Максатихинского района - в тяжёлом состоянии, - сообщили в областном Минздраве.

Пациент доставлен в областную клиническую больницу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и прохождения дальнейшего лечения.