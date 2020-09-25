Пятнадцать человек заразились коронавирусом в Твери 25 сентября

В регионе подтверждено 37 новых случаев
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным регионального оперштаба, на 25 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 15 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6071 человек.
4478 заболевших излечились от инфекции. 235 (+2) человек умерли.
1358 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1966 (+15 за сутки)
Кимры 565 (+1)
Конаковский район 464 (+2)
Ржев 459 (+3)
Калининский район 298
Торжок 275 (+1)
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 196 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО