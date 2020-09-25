Пятнадцать человек заразились коронавирусом в Твери 25 сентября

В регионе подтверждено 37 новых случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба, на 25 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 15 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6071 человек.

4478 заболевших излечились от инфекции. 235 (+2) человек умерли.

1358 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1966 (+15 за сутки)

Кимры 565 (+1)

Конаковский район 464 (+2)

Ржев 459 (+3)

Калининский район 298

Торжок 275 (+1)

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 196 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.