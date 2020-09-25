В Твери капитально отремонтируют дом Ворошиловских стрелков

Дом на набережной давно нуждается в ремонте
Фото: Виктория ТУШКОВА
24 сентября 2020 года глава администрации города Твери Алексей Огоньков подписал постановление о проведении капитального ремонта дома №2, расположенного на набережной Степана Разина. В народе строение известно как дом Ворошиловских стрелков.
Многоквартирный дом давно находится в аварийном состоянии, об этом свидетельствуют установленные на фасаде предупреждающие таблички, ходить вокруг него опасно - со стен осыпаются штукатурка и кирпичи.
Согласно документам, здание будут ремонтировать на деньги из Фонда капитального ремонта Тверской области. Точная стоимость работ и сроки пока не определены. Капитально отремонтируют крышу, фасады, все инженерные системы - электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, установят коллективные приборы учета.
Стоиомость работ пока не определена
Фото: Виктория ТУШКОВА
СПРАВКА "КП"
Дом ворошиловских стрелков, или Дом красных командиров - памятник архитектуры сталинской эпохи.
Построен в 1935 году по проекту архитектора Анфёрова.
В 1938-1940 годах в доме размещался штаб Калининского военного округа.
В 1940-1941 годах дом принимал Высший военно-педагогический институт, сформированный на базе педагогического факультета Военно-политической академии имени Ленина.