В Твери капитально отремонтируют дом Ворошиловских стрелков

Дом на набережной давно нуждается в ремонте Фото: Виктория ТУШКОВА

24 сентября 2020 года глава администрации города Твери Алексей Огоньков подписал постановление о проведении капитального ремонта дома №2, расположенного на набережной Степана Разина. В народе строение известно как дом Ворошиловских стрелков.

Многоквартирный дом давно находится в аварийном состоянии, об этом свидетельствуют установленные на фасаде предупреждающие таблички, ходить вокруг него опасно - со стен осыпаются штукатурка и кирпичи.

Согласно документам, здание будут ремонтировать на деньги из Фонда капитального ремонта Тверской области. Точная стоимость работ и сроки пока не определены. Капитально отремонтируют крышу, фасады, все инженерные системы - электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, установят коллективные приборы учета.

Стоиомость работ пока не определена Фото: Виктория ТУШКОВА

СПРАВКА "КП"

Дом ворошиловских стрелков, или Дом красных командиров - памятник архитектуры сталинской эпохи.

Построен в 1935 году по проекту архитектора Анфёрова.

В 1938-1940 годах в доме размещался штаб Калининского военного округа.

В 1940-1941 годах дом принимал Высший военно-педагогический институт, сформированный на базе педагогического факультета Военно-политической академии имени Ленина.