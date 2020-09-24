Маленький мальчик застрял в заборе противотуберкулезного санатория в Твери

Выбраться из забора мальчику помог прохожий Фото: ТИА

Инцидент произошел 24 сентября на территории детского противотуберкулёзного санатория на улице Фадеева в Твери.

Маленький мальчик пытался пролезть сквозь металлические прутья ограждения, но не смог. Его голова застряла в заборе, и он понуро стоял один на территории учреждения. Воспитателей поблизости не было.

К счастью, ребенка увидел мужчина, который в этот момент подошел к припаркованной поблизости машине. Он разжал прутья забора и помог мальчику.

Ребенок убежал обратно в учреждение, а мужчина уехал.

- Пока мужчина помогал вызволить "пленника" из забора, воспитатель так и не подошел, - рассказала ТИА женщина-очевидец. Она же прислала в редакцию фото и сообщила о случившемся.