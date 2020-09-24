Двое рыболовов-браконьеров пытались откупиться от инспектора в Тверской области

Рыболовы-браконьеры выловили рыбы на 430 тысяч рублей Фото: Василий ХОДАРЕВ

Двое жителей Вышнего Волочка предстанут перед судом по обвинению в незаконной добыче водных биологических ресурсов и покушении на дачу взятки должностному лицу.

Следствием установлено, что в январе 2020 года обвиняемые на моторной лодке выплыли на Вышневолоцкое водохранилище и с помощью сетей совершили незаконный вылов рыбы. Добыча получилась солидной: 118 судаков, 72 леща, две красноперки, шесть щук и окунь. Материальный ущерб государству в лице Федерального агентства по рыболовству Московско - Окское территориальное управление составил свыше 430 тысяч рублей.

Указанные действия обвиняемых были пресечены инспектором Федерального агентства по рыболовству. Во избежание ответственности один из браконьеров попытался подкупить инспектора и предложил ему 15 тысяч рублей. От денег инспектор отказался и сообщил о произошедшем в полицию.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.