В Твери из-за мотопробега перекроют улицу Псковскую

В Твери частично перекроют улицу Псковскую Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 сентября в Твери состоится мотопробег по случаю официального закрытия мотосезона-2020. Колонна старует в 13:00 на улице Псковской и финиширует у ТРЦ "РИО". Там же состоится выставка ретро-транспорта.

В связи с этим в период с 11:30 до 13:00 по улице Псковской, на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе, будет ограничено движение и парковка всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Твери.

Транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Псковской.