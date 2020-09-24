15-летнюю школьницу нашли в Тверской области. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области/tver.sledcom.ru.

Правоохранительные органы нашли 15-летнюю Александру Мустафейскую у подруги. Сейчас с ней беседуют следователи, чтобы выяснить, где она пропадала. Напомним, ночью 24 сентября начались поиски жительницы Торопца, которая 23 сентября ушла утром в школу, а домой не вернулась.

До недавнего времени о том, где находилась 15-летняя школьница, ничего не было известно. Сотрудники Западнодвинского районного следственного комитета посетили квартиру подростка, пообщались с её родственниками.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, почему юная торопчанка так долго отсутствовала дома и не выходила на связь.