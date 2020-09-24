Кимрской фабрике имени Горького исполнилось 95 лет. Фото: ПТО.

В 2020 году в период активного распространения коронавирусной инфекции рабочие трудились в две смены. С начала мая в сутки выпускали почти 27 тысяч респираторов «СПИРО». Всего на фабрике производят более сотни наименований медицинских костюмов, пластиковой обуви, обувных чехлов и другой подобной продукции.

В июне Кимрская фабрика имени Горького в виде благотворительной помощи передала комплекты защиты и респираторов врачам одного из региональных инфекционных госпиталей, где лечили больных с COVID-19.

Коллектив фабрики поздравил с 95-летним юбилеем губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– 2020 год для всего коллектива предприятия стал проверкой на прочность. В непростых условиях вы в кратчайшие сроки увеличили выпуск необходимых в стране средств индивидуальной защиты, наладили производство новых моделей, – подчеркнул в приветственном адресе Игорь Руденя.

Фабрика имени Горького ведёт свою историю с 1925 года, когда образовалась 1-ая Кимрская артель портных по пошиву мужской и женской одежды. В годы Великой Отечественной войны выпускали обмундирование для фронта. С 1959 года на производстве начали выпускать противогазы и иные средства защиты дыхательных путей. Самое знаменитое изделие – респиратор «Лепесток».