Инвалид из Твери добился через суд льготы на дорогостоящее лекарство

Суд защитил права инвалида после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

В прокуратуру Пролетарского района Твери обратился 27-летний местный житель. Мужчина сообщил, что является инвалидом 2-й группы и нуждается в постоянном лечении. У молодого человека - редкое генетическое заболевание, для его лечения необходим дорогостоящий препарат "Нусинерсен (Спинраза)".

Заявитель имеет право на льготное получение лекарства, но до си пор им не обеспечен.

С целью защиты прав инвалида прокурор обратился в суд с требованиями о признании права заявителя на льготное обеспечение лекарственным препаратом на постоянной основе до его отмены. Решением суда обязанность возложена на Минздрав Тверской области.

Решение суда не вступило в законную силу.