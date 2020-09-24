Опубликовали видео с места крушения самолета СУ-30 в Тверской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В федеральных СМИ появилась видеозапись, которую сделали с помощью дрона на месте крушения двухместного многоцелевого истребителя СУ-30. Напомним, самолёт потерпел крушение в Тверской области 22 сентября во время учебного вылета. 23 сентября обнаружили его обломки.

Экипаж успел катапультироваться, никто не пострадал. Ни на земле, ни в воздухе. Кроме деревьев, часть из которых в лесном массиве сгорела.

По одной из версий, самолёт мог быть случайно сбит другим самолётом.

На данный момент причины аварии устанавливают эксперты военной комиссии Западного военного округа.