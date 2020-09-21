Десять человек заразились коронавирусом в Твери 21 сентября

В Тверской области подтверждено 35 случаев коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 21 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 35 новых случая коронавирусной инфекции, из них 10 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5930 человек.

4416 заболевших излечились от инфекции. 228 (+1) человек умерли.

1286 (+35) пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1912 (+10 человек за сутки)

Кимры 564

Конаковский район 450

Ржев 455 (+5)

Калининский район 300

Торжок 265

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 190

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.