Десять человек заразились коронавирусом в Твери 21 сентября

В Тверской области подтверждено 35 случаев коронавируса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 21 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 35 новых случая коронавирусной инфекции, из них 10 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5930 человек.
4416 заболевших излечились от инфекции. 228 (+1) человек умерли.
1286 (+35) пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1912 (+10 человек за сутки)
Кимры 564
Конаковский район 450
Ржев 455 (+5)
Калининский район 300
Торжок 265
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 190
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО