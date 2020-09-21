Пожарные спасли женщину из горящего дома в Тверской области

Из горящего дома спасли женщину Фото: Мария ОСИПОВА

Собщение о возгорании в деревянном доме на улице Володарского в Зубцове поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 16:19 вечера 20 сентября.

На место выехала ПСЧ-31. По прибытии установлено, что возгорание произошло в одноэтажном доме. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади.

Ликвидировано возгорание было в 19:50.

- Ожоги во время пожара получила женщина 1939 года рождения, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Пострадавшая доставлена в Зубцовскую ЦРБ. Причина пожара и ущерб устанавливаются.