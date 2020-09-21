С пилорамы в Тверской области мужчина украл инструменты

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 53-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что злоумышленник проник на пилораму и похитил бензо-электроинструменты. Ущерб составил более 50 000 рублей.

Сотрудники полиции вместе с участковым осмотрели помещение предприятия, опросили возможных свидетелей произошедшего, изъяли следы и улики.

В ходе розыска выяснилось, что к краже причастен ранее судимый 35-летний житель Твери.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество частично изъято и возвращено законному владельцу.

Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.