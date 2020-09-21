У жительницы Тверской области в такси украли телефон

Жительницу Тверской области обокрали в такси Фото: Алексей БУЛАТОВ

С заявлением о краже в полицию обратилась 53-летняя жительница Нелидова. Женщина сообщила, что во время поездки в одном из городских такси у нее пропал мобильный телефон стоимостью 8 000 рублей.

Полицейские составили описание пропавшего имущества, установили временной промежуток поездки в такси, обследовали места возможного сбыта похищенного.

В ходе розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался неработающий 23-летний местный житель. В полиции мужчина сознался в содеянном, вернул похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.