В Твери на нескольких перекрёстках появятся новые светофоры

В Твери появятся новые светофоры и ограждения. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Начальная цена этого контракта составляет 8,3 миллиона рублей. Светофоры установят на перекрёстках улицы Благоева и бульвара Шмидта, бульвара Шмидта и улицы Мусоргского, улиц 2-ая Красина и Цветочная, набережной Лазури и Московского шоссе, улиц Софьи Перовской и Трудолюбия, Паши Савельевой и Фрунзе, Туполева и 2-й Силикатной, на проспекте 50 лет Октября у дома №17 «а» и 24, а также на проспекте Ленина у дома №10. Пять из светофоров будут «вызывными», то есть работать для пешеходов после при нажатии кнопки.

Срок выполнения работ – 40 дней.

Кроме того, 3,4 миллиона рублей из бюджета города планируют направить на 845 дорожных ограждений. Они появятся на проспектах Калинина и 50 лет Октября, Петербургском шоссе, на улицах Можайского у детской поликлиники, Советской у гимназии №6, Академика Туполева и на площади Капошвара.

В этом случае срок на работы – 55 дней с того момента, как заключили контракт.