В Тверской области мужчина не дал женщине убить его друга. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Правоохранительные органы выяснили, что в мае компания молодых людей выпивала в одном из гаражей в автокооперативе города Нелидово. Внезапно вспыхнула ссора между 31-летней девушкой и 30-летним парнем. Начались взаимные оскорбления, потом конфликт замяли.

Но затем женщина взяла нож, подошла к обидчику сзади и пырнула его в шею. Пострадавшему на помощь пришёл другой парень, который выбил оружие из рук нападавшей.

Молодые люди сами довезли раненого в больницу.

Уголовное дело передали в суд.