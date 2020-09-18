В Твери провели заседание рабочей группы Госсовета России

Заседание рабочей группы Госсовета прошло в большом зале здания областного правительства. Фото: ПТО

18 сентября в большом зале здания областного правительства прошло заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Транспорт». В нем участвовали помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Губернатор Игорь Руденя, а также представители администрации Президента России, ГосДумы РФ, Федерального собрания РФ и пятнадцати регионов России.

Игорь Левитин сразу отметил, что у Правительства России есть задача разработать нацпроект по транспорту, направленный на решение государственных целей:

- Одна из них – это обновление автопарка. Эта задача будет решаться на Президиуме Госсовета. Сегодня мы узнали, как работает система пассажирских перевозок в Тверской области. Регион является самым передовым по использованию общественного транспорта.

Игорь Руденя заверил всех, что Верхневолжье готово поделиться опытом внедрения единого стандарта пассажирских перевозок в Твери.

Новая транспортная модель с 2021 года получит развитие в других муниципалитетах Тверской области. Первыми для внедрения станут Ржевская, Старицкая и Кимрская агломерации.

На совещании губернатор также сообщил, что в Твери планируется вновь запустить и трамвайное движение. Будет проведена реконструкция путей с применением бесстыковых технологий укладки рельсов, обновлен подвижной состав.

Министерство транспорта России представило программу по обновлению парка пассажирского общественного транспорта.

Первая поставка транспортных средств произойдет уже в текущем году в Белгородскую, Екатеринбургскую, Воронежскую, Омскую, Казанскую, Нижегородскую, Череповецкую, Ивановскую, Кемеровскую, Липецкую, Самарско-Тольяттинскую и Пермскую городские агломерации.

Всего за 4 года реализации программы на обновление автотранспорта в городах России будет направлено 31,3 млрд рублей.