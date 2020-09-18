Тверской Императорский дворец и Дворцовый сад вновь проводят сборные экскурсии

Возобновление экскурсий - долгожданная новость для любителей культурно отдохнуть. Фото: Тверская картинная галерея vk.com/tvergallery

Тверская картинная галерея вновь организует в Императорском дворце и Дворцовом саду сборные тематические экскурсии, приостановленные на время из-за коронавируса.

Экскурсии в Императорском дворце будут проводить по пятницам (в 18:00) и воскресеньям (в 16:00). Длительность - 45 минут, группа должна быть не более десяти человек.

На экскурсию в Дворцовый сад может собраться группа до пятнадцати человек. Экскурсии будут проводиться по пятницам и субботам в 17:00.

В Тверской областной картинной галерее напоминают, что в Императорский дворец посетителей не пропустят без защитной маски - во имя общего здоровья там продолжает действовать строгий масочный режим.

Записаться на экскурсию и узнать дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.