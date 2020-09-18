У уличных продавцов изъяли товар и оборудование в Твери

В Твери пресекают случаи незаконной торговли

Во время проверки специалисты обошли торговые точки на площади Терешковой и улице Дмитрий Донского. Оказалось, что продавцы не только реализовывали товары в неположенных местах, но также имели крупные задолженности по оплате административных штрафов. У одного из них конфисковали товар, трикотаж и очки, на площади Терешковой, у второго – на улице Донского – овощи и фрукты.

За торговлю на улице в запрещённых местах по областному закону положен штраф – от 3 до 5 тысяч рублей. Это касается физических лиц.

Сотрудники Администрации Твери особенно подчёркивают, что у таких продавцов, торгующих «с лотка», чаще всего, нет документов, которые бы подтверждали качество продукции.