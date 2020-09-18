Определили лучшие детские футбольные команды из сёл в Тверской области

Определили лучшие сельские детские футбольные команды в Тверской области. Фото: ПТО.

После многолетнего перерыва в регионе вновь проходит детский турнир «Колосок». Всего на чемпионат заявились 10 команд из разных муниципалитетов Тверской области. Победителей отбирали по трём номинациям в двух возрастных группах.

Соревнования проходили в формате «8 на 8». В старшей возрастной группе детей 2005-2006 годов рождения победила команда Сонковского района, второе место у Зубцовского, а третье – у Кимрского.

В младшей возрастной группе ребят 2007-2008 годов рождения победила команда Максатихинского района, второе место снова занял Зубцовский район, третье место – у Фировского.

Судили матчи молодые специалисты школы футбольного арбитра при федерации футбола Тверской области. В состав судейской коллеги вошли ветераны тверского футбола Владимир Жуков и Владимир Марунов.

Молодые футболисты теперь вновь могут брать пример со старших товарищей из ФК «Тверь», лидирующих в группе 2 ПФЛ.