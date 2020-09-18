В День Михайловского сельского поселения под Тверью прогремит фейерверк

На празднике будут мастер-классы, викторины и концерт, а залпы фейерверка завершат гулянья. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Михайловское сельское поселение, что в Калининском районе под Тверью, в ближайшую субботу, 19 сентября, отпразднует День поселения.

Для жителей и гостей запланирована большая программа от культурно-досугового клуба "Михайловский". С 11:30 откроются развлечения для детей и праздничная торговля. Часом позже на стадионе планируется футбол.

Будут мастер-классы и викторины. Торжественная часть праздника начнётся в 15:00. Ожидается концерт с участием приглашённых гостей и артистов культурно-досугового клуба, праздник красок "Холи" (19:00) и дискотека для больших и маленьких.

Завершится праздник фейерверком в 22:00.