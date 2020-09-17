14-летний подросток спас двоих тонущих детей в Тверской области

В Тверской области 14-летний подросток спас двоих тонущих детей. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области/tver.sledcom.ru.

Первый раз это произошло днём 10 июня, когда 14-летний Александр Недоступов гулял по берегу реки Цна в деревне Большое Эскино Фировского района Тверской области. Подросток увидел, что в водоёме тонет 4-летний ребёнок, и сразу же бросился на помощь – вытащил из воды и передал родителям.

Второй раз, спустя неделю, 17 июня, на том же месте Александр услышал крики отдыхающих на пляже Цны. В этот момент по течению уносило 6-летнего ребёнка, который выбился из сил и начал тонуть. И снова Александр, не раздумывая, вытащил из воды пострадавшего.

Сотрудники Следственного комитета отметили, что подросток уберёг от смерти детей, рискуя собственной жизнью. Его поступок – это бескорыстная помощь ближнему, которая достойна уважения.

Руководитель Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела Алексей Шашлов вручил подростку грамоту за мужество, смелость и решительность. Кроме того, матери юного гражданина выразили благодарность за достойного воспитание сына.