В выплате пособия на ребёнка незаконно отказали жительнице Тверской области

Специалисты ошибочно приняли к расчёту пособие по безработице. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительнице Бежецкого района Тверской области, матери маленького ребёнка, местный орган соцзащиты отказал в выплате ежемесячного пособия. Как оказалось - незаконно. Специалисты ошибочно приняли к расчёту пособие по безработице, а также пропустили сроки принятия решения.

На момент подачи заявления на получение ежемесячной выплаты на пятилетнего ребёнка, его мать официально считалась безработной. 34-летняя женщина состояла на учёте в Центре занятости и получала пособие.

Принимая решение о выплате, соцзащита учла пособие по безработице, размер которого превышал величину прожиточного минимума. Это шло вразрез с постановлением Правительства РФ №384, согласно которому до конца 2020 года при расчёте среднедушевого дохода семьи не должны учитываться доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления безработными.

Прокуроры, разобравшись в ситуации, внесли руководителю учреждения соцзащиты представление, которое было удовлетворено: пособие женщине назначили.