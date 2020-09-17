В Тверской области колбаса дешевеет и дорожает одновременно

Копчёная колбаса подорожала. а варёная подешевела, но совсем немного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше всего за последнюю отчётную неделю (8-14 сентября) в регионе подорожала полукопчёная и варёно-копчёная колбаса - цена на любимый ингредиент "нарезок" к столу выросла на 5,8%. За кило полукопчёной колбасы в магазинах Тверской области просят в среднем 551,52 рубля.

Зато подешевела колбаса варёная, правда, совсем мизерно - на 0,6%. Сосиски и сардельки скинули в цене побольше - 2%.

Дорожали также: мороженая рыба (+2,7%), пшеничная мука (+2,4%), картофель (+2,3%), свинина (+1,9%), стерилизованное молоко средней жирности (+1,4%) и макароны из муки высшего сорта (+1,5%).

Дешевели: морковь (-6,7%), пшено (-3,1%), белокочанная капуста (-2,7%), репчатый лук (-2%), соль и чай (-1,5%).