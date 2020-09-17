Автодорогу Конаково - Дулово – Высоково отремонтировали в Тверской области

В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области должны отремонтировать 153,6 км региональных дорог. Фото: ПТО

Автотрасса Конаково – Дулово – Высоково приведена в нормативное состояние на всем ее протяжении. В 2019 году было отремонтировано 18,5 км, а в 2020-м еще 12,7 км. Эта дорога обеспечивает транспортную доступность нескольких сельских поселений Конаковского района, а также является подъездом к расположенным там агрокомплексам.

На объекте выполнили фрезерование, устроили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, отремонтировали съезды и заездные карманы, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку термопластиком.

В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области должны отремонтировать 153,6 км региональных дорог. На сегодняшний день выполнено более 90% работ.

Как напоминает пресс-служба областного правительства, губернатор Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортной среды для проживания и повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона.