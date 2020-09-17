Дополнительные средства выделят в Тверской области на закупку льготных лекарств

Для выдачи лекарств льготным категориям граждан в Тверской области действует сеть «Фармация», в которую входят 34 госаптеки. Фото: "КП" Архив

В 2020 году для льготного лекарственного обеспечения в областном бюджете предусмотрено 790,9 млн рублей. Однако на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей решено добавить еще 103 млн рублей. За счет них будет закуплена дополнительная партия льготных лекарств.

Как сообщает областное правительство, будут приобретены лекарственные препараты для лечения пациентов с такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, катаракта и глаукома, онкологические, орфанные, гематологические и некоторыми другими заболеваниями.

В перечень получателей входят инвалиды, дети – инвалиды, дети до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей, а также пациенты с социально значимыми заболеваниями.

Всего в Тверской области льготные лекарственные препараты получают более 70 тысяч жителей региона.

Выдача льготных лекарств в регионе осуществляется в 34 госаптеках сети «Фармация».