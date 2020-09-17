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В Тверском главпочтампе устроили тренировочный "пожар"

Он был условным, там просто прошли учения
Алексей АНДРЕЕВ
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В ходе учений в том числе отработали эвакуацию людей из здания главпочтампа. Фото: УФПС Тверской области.

В ходе учений в том числе отработали эвакуацию людей из здания главпочтампа. Фото: УФПС Тверской области.

17 сентября в центральном почтовом отделении Твери прошли пожарно-тактические учения. К зданию подкатила пожарная машина и при помощи длинной лестницы начала эвакуировать людей прямо из окон.

Также в ходе учений отработали оперативное сообщение о пожаре специальным службам МЧС и оповещение граждан, открытие турникетов и организацию открытых входов в здание.

Как сообщает УФПС Тверской области, всего в этой тренировке поучаствовало около 350 человек.

Тактические учения проходят на почте два раза в год.