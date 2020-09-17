Почетные гости церемонии закрытия экпедиции «Ржев. Калининский фронт» посетили "домик Сталина"

После посещения музея губернатор и почетные гости ответили на вопросы журналистов. Фото: ПТО

17 сентября почетные гости торжественного закрытия поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» побывали в Ржевском филиале Музея Победы. В народе он известен как "домик Сталина". Именно в этой избе в деревне Хорошево останавливался на ночь многолетний руководитель СССР 4-5 августа 1943 года во время своей единственной поездки к линии фронта...

С экспозицией небольшого музея ознакомились специальный представитель Президента РФ Сергей Иванов, губернатор Игорь Руденя, помощник Президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, гендиректор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Александр Школьник.

Экскурсию для почетных гостей провела директор филиала Марина Копаева.

- Дом, где останавливался верховный главнокомандующий, вижу впервые. Заинтересовал музей, где на маленьком пространстве сконцентрировано очень много интересной и полезной информации и артфактов, – поделился с журналистами впечатлениями Сергей Иванов.

Игорь Руденя сообщил, что в регионе разработаны новые маршруты общественного транспорта для посещения Ржевского мемориала, филиала Музея Победы.

Справка КП

Музей «Калининский фронт. Август 1943 года» создан в 2015-м. В 2018-м учреждение стало филиалом Музея Победы. В марте 2019 года рядом с музеем установлена Аллея Героев Советского Союза – ржевитян, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны. Также перед зданием установлен бюст Сталина.