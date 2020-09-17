В Москве открыли выставку фресок из затопленной обители в Тверской области

Старинная, еще времен Российской империи, фотография монастыря. Фото: автор неизвестен.

В государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева открыта новая экспозиция «Калязин. Фрески затопленного монастыря». Она являет собой результат многолетней работы по изучению и сохранению уникальной коллекции фресковой живописи Троице-Макарьевой обители.

Она была сначала изрядно порушена большевиками, а потом и затоплена в 1940 году при создании Угличского водохранилища. Однако фрагменты настенной живописи удалось спасти силами экспедиции Академии архитектуры.

Троицкий Макарьев монастырь имеет интересную историю. Он был основан преподобным Макарием Калязинским в 1434 году и был одним из самых богатых и почитаемых в России.

Монастырь посещали Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович, а также отправляющийся в Индию легендарный тверской путешественник Афанасий Никитин.

Фрески Троицкого собора, представленные на выставке, созданы царскими иконописцами первой половины XVII века.

Как пишут организаторы выставки, она посвящена, с одной стороны, истории разрушенного Троице-Макарьевского монастыря, с другой - деятельности Музея архитектуры по спасению и реставрации уникальных росписей.