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Удалось найти родствеников пяти солдат, чьи останки подняли за экспедицию «Ржев. Калининский фронт»

На её закрытии останки погибших красноармейцев были торжественно преданы земле
Алексей АНДРЕЕВ
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Потомки некоторых из солдат, чьи останки были подняты в эту экспедицию, приехали, чтобы поклониться своим погибшим родным. Фото: ПТО

Потомки некоторых из солдат, чьи останки были подняты в эту экспедицию, приехали, чтобы поклониться своим погибшим родным. Фото: ПТО

17 сентября в Ржевском районе завершилась Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Как "КП"-Тверь" уже написала, за время её проведения удалось обнаружить и поднять останки 704 красноармейцев. Поисковые работы поисковые работы проводились в окрестностях деревень Муравьево и Медведево.

Поисковикам удалось по чудом уцелевшим медальонам выяснить личности 12 павших здесь за Родину воинов. Уже найдены и родственники пятерых солдат.

Некоторые из родственников приехали под Ржев, чтобы поклониться своим погибшим на войне родным.

На церемонии закрытия экспедиции несколько найденных медальонов были переданы родственникам павших солдат: медальон солдата Батырши Матвеева отдали его уже старенькому сыну, медальон красноармейца Якова Алферова - правнуку.

На церемонии присутствовали почетные гости: специальный представитель Президента России Сергей Иванов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

- В пятый раз Тверская область принимает Международную военно-историческую поисковую экспедицию. Сегодня важное событие для нас – мы отдаем дань уважения воинам, которые отдали свои жизни за наше независимое государство, – подчеркнул Игорь Руденя.

- Поисковые отряды выполняют огромную работу, которая важна и нужна не только для всей страны, но и для иностранных государств, – отметил Сергей Иванов.

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