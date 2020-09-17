Во время поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" подняли останки 704 воинов

Лагерь экспедиции был разбит недалеко от Ржевского мемориала Советскому Солдату. Фото: Александр ЖМУЛИН

17 сентября у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату проходит торжественное закрытие поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт".

На ней присутствуют спецпредставитель Президента РФ Сергей Иванов, помощник Президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, ответственный секретарь поискового движения России Елена Цунаева и, конечно, наш губернатор Игорь Руденя.

На церемонию поехал корреспондент "КП"-Тверь". Он передает, что всего за эту экспедицию поисковикам удалось найти и поднять останки 704 погибших в Ржевской битве советских воинов. Причем уже удалось установить фамилии 12 из них.

Подробности читайте позже, в репортаже нашего корреспондента.