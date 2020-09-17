Семь человек заразились коронавирусом в Твери 17 сентября

В регионе подтверждено 24 новых случая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным регионального оперштаба, на 17 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них семь заражённых – в Твери.

Весьма заметный по сравнению с другими муниципалитетами наблюдается прирост заболевших в Максатихе и Торопце - шесть и четыре человека.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5804 человек.

4387 (+16 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 221 (+3) человек умер.

1196 (+5) пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1870 (+7)

Кимры 564

Конаковский район 446 (+1)

Ржев 434 (+2)

Калининский район 292

Лихославльский район 244 (+1)

Торжок 260 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 185

Максатихинский район 153 (+6)