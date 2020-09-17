Семь человек заразились коронавирусом в Твери 17 сентября

В регионе подтверждено 24 новых случая.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным регионального оперштаба, на 17 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них семь заражённых – в Твери.
Весьма заметный по сравнению с другими муниципалитетами наблюдается прирост заболевших в Максатихе и Торопце - шесть и четыре человека.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5804 человек.
4387 (+16 человек за сутки) заболевших излечились от инфекции. 221 (+3) человек умер.
1196 (+5) пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1870 (+7)
Кимры 564
Конаковский район 446 (+1)
Ржев 434 (+2)
Калининский район 292
Лихославльский район 244 (+1)
Торжок 260 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 185
Максатихинский район 153 (+6)
Графика: ПТО