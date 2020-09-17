Исторический фестиваль «Княжество Тверское» пройдет в Твери в воскресенье

Фестиваль проводится ежегодно. Фото: со страницы фестиваля в Вконтакте.

Как мы уже анонсировали, 20 сентября в Твери в ланшафтном парке "Тьмака" вновь будут переносить публику в прошлое реконструкторы. Там пройдет традиционный исторический фестиваль «Княжество Тверское».

Вход на него свободный. Начало - в 12:00.

Организаторы приготовили для публики много всего интересного. Помимо турнира исторического фехтования и демонстрации средневековых доспехов воинов разных стран, будут познавательные лекции и выступление фолк-группы "MystTerra".

И это далеко не все. Гости фестиваля смогут пострелять из лука, послушать, а, возможно, и сами сыграть на старинных музыкальных инструментах.

Помимо этого, на фестивале впервые будет разбит масштабный лагерь российских солдат времен Отечественной войны 1812 года. Там будут представлены лейб-гвардии Литовский, Семеновский и Московский гренадерские полки, а также Тверской егерский батальон.

Подробнее о программе фестиваля можно прочитать здесь.

Организаторы предупреждают: возьмите с собой маски.