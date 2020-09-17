Выставка РОСФОТО, посвящённая 800-летию Александра Невского, открывается в Твери

Выставка открывается в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной. Фото: odnt-tver.ru

В Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной сегодня, 17 сентября, открывается выставка Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО "Александр Невский – 800 лет с Россией". Проект посвящён празднованию восьмисотого дня рождения великого князя и полководца.

Твери не случайно выпала честь первой принять выставку, с тверской землёй тесно связана биография Александра Невского. Здесь, в Торопце, родилась его мать. Там же он венчался со своей супругой.

Экспозиция выставки довольно богата. Там собраны фотографии мест, связанных с именем Александра Невского, а также копии миниатюр из летописного повествования о жизни и деяниях князя из Лицевого летописного свода, созданного в единственном экземпляре по заказу Ивана Грозного.

Выставка будет работать до 1 октября 2020 года.