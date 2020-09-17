Молодого мужчину сбили на "зебре" в Твери

На улице Дарвина прямо пешеходном переходе сбили молодого мужчину. Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тверской области

На улице Дарвина в Твери на нерегулируемом пешеходном переходе Фольксваген Гольф сбил пешехода.

Молодой мужчина переходил дорогу по "зебре", одна машина остановилась, но в другом ряду горе-водитель за рулем немецкой иномарки не сделал этого и наехал на пешехода.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, он госпитализирован с травмами головы и открытым переломом левой голени.

Госавтоинспекция напоминает, что при проезде пешеходных переходов водитель должен быть максимально внимателен и осторожен.