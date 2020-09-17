Тверские юнармейцы стали призерами конкурса «Герои Великой Победы»

В финал вышли трое тверских юнармейцев. Фото: ПТО

Воспитанники сводного юнармейского отряда «Сириус» Твери Дмитрий Шестаков, Александра Новикова и Матвей Кондратьев вышли в финал и получили награды литературного конкурса «Герои Великой Победы». Он проводился по 8 творческим номинациям.

В конкурсе участвовало более 16 тысяч человек.

Как сообщает областное правительство, наши ребята стали единственными представителями Твери, которые смогли пробиться в финал.

В итоге они получили Почетные нагрудные знаки «Призер конкурса» от Союза писателей РФ.

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» проводится ежегодно в целях сохранения и увековечения памяти о героизме и мужестве советских солдат.