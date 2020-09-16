Тверским учёным будут давать премии за научные достижения. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Получить премию за достижения в области науки смогут студенты вузов, аспиранты или доктора наук, сотрудники высшей школы и научные коллективы. Они должны внести вклад в развитие науки, а также инновационных технологий в Тверской области. Это могут быть исследования, методики или готовые образцы технических разработок.

В номинации «Студент года» размер денежного поощрения 50 тысяч рублей, «Аспирант года» – 100 тысяч рублей и «Молодой учёный года» также 100 тысяч рублей. Победителей определят по четырём направлениям. Техника и математика, естественные науки и медицина, сельское хозяйство и экология и последнее – гуманитарные и педагогические науки.

В номинации «Лучший коллектив учёных» будут вручать награды 1, 2 и 3 степеней. Финансовое поощрение, соответственно, составит 250 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и 150 тысяч рублей.

В жюри будут входить работники вузов, члены областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, члены Фонда развития промышленности и Ассоциации молодых учёных Тверского региона. Кроме этого, в составе будут представители областной законодательной и исполнительной ветвей власти.

Первые премии планирую вручать уже в ноябре этого года.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул – премии должны стать одним из механизмов, стимулирующих научное сообщество к работе по важным для региона направлениям исследований. Кроме того, они будут способствовать формированию условий для закрепления перспективных специалистов в регионе.