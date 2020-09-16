В Тверской области работает «горячая линия» по санбезопасности и питанию в школах. Фото: Сергей МОРКОВКИН

С начало этого учебного года в школах Тверской области соблюдают усиленные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. На средства регионального бюджета в учебные заведения закупили бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Также с 1 сентября по инициативе президента страны ввели горячее питание для школьников из начальных классов.

На горячее питания для учеников с 1 по 4 класс выделили боее 260 миллионов рублей, большая часть средств из федерального бюджета. За качеством пищи будут следить.

Если у родителей возникают вопросы по поводу санбезопасности или питания, можно обратиться на «горячую линию» регионального Министерства образования. Телефон «линии» работает с 09:00 до 18:00 по будням: 8 (4822) 32-10-53, также можно написать на электронную почту obr@tvobl.ru.

– В Тверской области реализуется региональный проект по поставке в школы приборов для измерения температуры и рециркуляторов воздуха. На первом этапе мы выполнили норматив – один прибор на три аудитории. Надеюсь, что в ближайшее время обеспечим по одному рециркулятору в каждый школьный кабинет, – прокомментировал тему губернатор Тверской области Игорь Руденя.