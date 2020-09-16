16 новых ФАПов установят в Тверской области до конца года

В Тверской области до конца года установят 16 новых ФАПов. Фото: ПТО.

На изготовление и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов из регионального бюджета выделили 100 миллионов рублей. Медпункты появятся в 15 муниципалитетах. Площадки для них согласовывали с местными жителями – куда удобнее ходить. Вопрос с ФАПами рассматривал лично губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Здания ФАПов запланировали поставить до декабря. После приёмки работ там установят мебель и техническое оснащение. Прилегающую территорию будут благоустраивать в 2021 году. Также поручено проработать вопрос газификации медпунктов.

В 2020 году ФАПы прибудут в деревни и сёла Андреапольского, Вышневолоцкого, Западнодвинского, Нелидовского, Оленинского, Сандовского округов, а также Бежецкого, Зубцовского, Кимрского, Краснохолмского, Лихославльского, Сонковского, Спировского, Старицкого и Торопецкого районов.

Новые ФАПы, помимо стандартного набора техники, оснастят бактерицидными рециркуляторами, а также кондиционерами. Для удобства установят информационное табло. А для безопасности, кроме усиления конструкции, будут работать камеры видеонаблюдения.

Сейчас в регионе действует 551 ФАП фельдшерско-акушерский пункт.