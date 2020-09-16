Мужчина через 15 лет сознался в убийстве знакомого в Тверской области. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области/tver.sledcom.ru.

В Осташковское отделение полиции 14 сентября пришёл 44-летний местный житель, который признался в том, что в 2005 году убил своего знакомого. Спустя полтора десятилетия преступника замучила совесть и он рассказал подробности случившегося. Следствие возобновилось.

Следователи выяснили, что в июле 2005 года подозреваемый вместе с другом распивали спиртное в заброшенном доме в деревне Покровское Осташковского района. Вспыхнула ссора, и один из мужчин схватил палку и начал бить собутыльника по голове.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжёлой степени. Через два дня он умер.

В связи с последними событиями расследование активизировалось. Собирают новые доказательства.