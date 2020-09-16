Разыскивают очевидцев двух наездов на пешеходов в Твери. Фото: Алексей ФОКИН

В первом случае в 16:20 на улице Софьи Перовской около дома номер 32 водитель сбил 81-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу от улицы Головинский Вал в сторону переулка Трудолюбия. Во втором случае в 21:15 на улице Благоева в районе дома №5, корпуса 2, автомобилист наехал на 31-летнего мужчину, который пересекал двор.

ГИБДД ищет свидетелей дорожного происшествия. В обоих случаях водители, совершив правонарушение, скрылись с места преступления.

Тех, кто обладает какой-либо информацией об этих ДТП или записал её на видеорегистратор, просят сообщать её по телефону: 8(4822)66-78-41 и +7-960-710-77-58.