Заявки на участие в IV литературном конкурсе «Поймай удачу» принимают в Твери

Заявку можно успеть отправить до 18 октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери продолжается приём заявок на участие в IV открытом литературном конкурсе «Поймай удачу». Заявку можно успеть отправить до 18 октября.

От участников ждут литературные произведения на тему «Герои среди нас». Они могут быть посвящены людям героических профессий, героическим поступкам, независимо от того, когда они были совершены - в настоящем или прошлом. Конечно, можно писать о любых вехах и сюжетах Великой Отечественной.

Конкурсантам необходимо заполнить заявку-анкету, приложить к ней свою творческую работу и отправить на электронную почту: poimai@ydacha.org (с пометкой «Литературный конкурс»). Правила заполнения анкеты смотрите здесь.

Литературные труды примут от автора любого возраста, главное, чтобы он жил в Твери или Тверской области. Участие в конкурсе - бесплатное. Завершится литературное соревнование 25 октября финальным концертом и награждением участников. Работы победителей опубликуют в сборнике.