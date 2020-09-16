Тело утопленницы достали из реки Коломенка в Тверской области

В Тверской области из реки достали тело утопленницы.
Фото: Альберт БОЙКОВ
В Тверской области из реки Коломенка в районе населённого пункта Озеревичи Бологовского района вытащили тело женщины. По информации в пресс-службе МВД по Тверской области, вчера сообщали о том, что она пропала, а сегодня нашли её труп. Уточняется, что следов насильственной смерти не было.
Сейчас устанавливают все обстоятельства ЧП.
На место работали восемь человек с тремя единицами техники, в том числе двое сотрудников МЧС со спецмашиной.