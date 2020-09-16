Выставка картин "Прогулка по улицам прошлого" расскажет о Твери прошлого века

Выставка будет работать в мемориально-художественном музее Владимира Серова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери, в мемориально-художественном музее Владимира Серова, открывается выставка "Прогулка по улицам прошлого". Экспозиция, приуроченная к 225-летию Твери, приглашает окунуться в атмосферу города Калинина середины XIX века и частично - второй его половины.

Пришедшие увидят живопись и графику 1950-80-х годов из фондов Тверской областной картинной галереи. Авторы полотен - тверские художники, успевшие запечатлеть Тверь былых времён.

Вопросы о работе выставки можно задать по телефону: (4822) 37-84-32. Экспозиция будет открыта до 8 ноября, ежедневно с 10 утра до 17:00. Адрес музея Владимира Серова: Тверь, посёлок Эммаусс, дом 29.