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Автомобилистка на год лишилась прав из-за того, что уехала с ДТП в Тверской области

Инцидент произошёл днём 20 июня в Вышнем Волочке
Семён ЛЕГКОВ
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В Тверской области автомобилистка на год лишилась прав, покинув место ДТП.

В Тверской области автомобилистка на год лишилась прав, покинув место ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению Вышневолоцкого районного суда хозяйку автомобиля приговорили к административному наказанию за то, что она покинула место аварии. Женщина стала участницей дорожного происшествия. Теперь она на год станет пешеходом.

Местная жительница днём на одной из улиц Вышнего Волочка в июне попала в аварию и скрылась с места, не дождавшись экипажа ДПС. Теперь её на год лишили водительских прав.

Пока постановление не вступило в силу.

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