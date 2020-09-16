Автомобилистка на год лишилась прав из-за того, что уехала с ДТП в Тверской области

В Тверской области автомобилистка на год лишилась прав, покинув место ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению Вышневолоцкого районного суда хозяйку автомобиля приговорили к административному наказанию за то, что она покинула место аварии. Женщина стала участницей дорожного происшествия. Теперь она на год станет пешеходом.

Местная жительница днём на одной из улиц Вышнего Волочка в июне попала в аварию и скрылась с места, не дождавшись экипажа ДПС. Теперь её на год лишили водительских прав.

Пока постановление не вступило в силу.