Объявили стоимость строительства новой детской областной больницы в Твери

Объявили стоимость строительства новой ДОКБ в Твери. Фото: ПТО.

Организатор закупки – общество с ограниченной ответственностью «РТ-Комплектимпекс». Начальная цена тендера – 398 миллионов рублей. На конкурс в электронной форме, как сказано в условиях, могут выходить субъекты малого и среднего предпринимательства.

Напомним, 15 июня заложили первый камень на месте строительства больницы. Медцентр спроектировали как два шестиэтажных корпуса, соединённых тремя галереями. Всего там будет 420 коек и 17 отделений.

Принимать заявки на конкурс закончат 6 октября 2020 года. А само строительство предполагают завершить, согласно документам, в сентябре 2021 года.