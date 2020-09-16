Специалисты рассказали, как вырастут в 2021 году зарплаты в Твери

В Твери реальные зарплаты должны вырасти на 3,5%, считают аналитики. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики Финансового университета при Правительстве РФ составили прогноз будущего роста зарплат в городах России, в том числе - в Твери.

В исследование попали 75 муниципалитетов, чьё население выше 250 тысяч человек. Столица и города федерального значения в списке отсутствуют. Рост реальной заработной платы в среднем в России в 2021 году может составить от 3,5 до 4%, считают специалисты. В Твери зарплаты должны вырасти на 3,5%.

Обнадёживает, учитывая что в исследовании подразумевался рост так называемой реальной зарплаты. Это не сумма, которую ежемесячно перечисляет вам работодатель, а то, что на неё можно купить. А значит зарплата должна, как минимум, резво обгонять инфляцию.

Свои выводы о росте реальных заработных плат специалисты основывали на ожидаемом росте ВВП и потребительских настроениях в обществе. Аналитики отметили большую готовность людей приобретать товары и услуги.