Тверским бизнесменам стало проще получить льготный займ

На сегодняшний день ставки по льготным займам для бизнеса в региональном Фонде содействия кредитованию не превышают 4,25%. Фото: "КП" Архив

В Тверской области в связи с коронавирусом снижены ставки по льготным займам для предпринимателей и сокращен список документов для их получения.

На сегодняшний день ставки регионального Фонда содействия кредитованию не превышают 4,25%.

А для того, чтобы получить льготный займ, бизнесменам теперь не надо предоставлять справку из налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам. Это реальное послабление, ведь на ее формирование требовалось довольно долгое время.

Губернатор Игорь Руденя не раз отмечал, что в эпидемиологически сложной ситуации важно обеспечить стабильную работу предприятий.

- В Тверской области ведётся работа по поддержке экономики, малого бизнеса, самозанятых граждан. Выдаются льготные кредиты, предоставляются госгарантии, реализуются другие меры, – сказал Игорь Руденя.

Всю подробную информацию по займам Фонда содействия кредитованию можно получить на сайте fondtver.ru, а также по телефонам 8(4822) 78-78-58 или 8 800 200-11-69.