Губернатор Тверской области и глава Кесовогорского района обсудили ремонт здания начальной школы. Фото: ПТО.

Глава региона Игорь Руденя и руководитель Кесовогорского района Сергей Тарасов обсудили капремонт в Николо-Поточинской начальной школе. Крыша учебного заведения не ремонтировалась целиком с 1980 года, приводили в порядок только отдельные участки.

Уже составлены проект и смета работ. На сегодняшний день пришли в негодность шифер и стропила, после дождей крыша протекала. Школа получит региональные субсидии на укрепление материально-технической базы.

Также обсудили начало учебного года, который стартовал в штатном режиме. Школы укомплектованы всем необходимым для санитарно-эпидемиологической безопасности.