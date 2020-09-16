Водитель скутера улетел в кювет в Тверской области

В Тверской области водитель скутера улетел в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла в деревне Пуково Калининского района. Подросток на скутере не справился с управлением, увидев инспекторов ДПС, и съехал в кювет. Из-за чего он так испугался – не уточняется.

При этом юный водитель был в шлеме и абсолютно трезв. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также он заработал на лбу ссадину.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что родители должны быть внимательны по отношению к своим детям. Если те не имеют достаточно навыков вождения, не должны садиться за руль двухколёсных транспортных средств.

Напомним, в конце июля во время езды на скутере в Калининском районе погибли трое подростков. В них, обгоняя другую машину, врезался водитель легковушку. Трагедия произошла ночью.